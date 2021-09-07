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Радионова сообщила, что волгоградский регоператор препятствует проверкам Росприроднадзора

По словам руководителя ведомства, компания "Ситиматик-Волгоград" не предоставляет сотрудникам необходимых документов

ВОЛГОГРАД, 7 сентября. /ТАСС/. Волгоградский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами препятствует проверке Росприроднадзора, не предоставляя инспекторам необходимых документов, сообщила во вторник в своем Instagram руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Работаем уже шесть дней, но компания так и не предоставила больше половины нужных документов. "Ситиматик-Волгоград" мешает осмотрам площадок временного накопления отходов. Работать в полной мере инспекторы не могут. Хочу предупредить, что ничего спрятать не получится, а препятствование законной деятельности госоргана преследуется по закону", - написала она.

ТАСС запросил комментарий по ситуации у компании-оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и региональных властей.

Теги
РоссияВолгоградская областьРадионова, Светлана Геннадьевна
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