К дому обратившейся к президенту жительницы Карачаево-Черкесии подвели газ

ЧЕРКЕССК, 7 сентября./ТАСС/. Пуск газа в дом жительницы нового микрорайона Усть-Джегуты в Карачаево-Черкесии (КЧР), которая обратилась к президенту во время ежегодной прямой линии, состоялся во вторник. Об этом на своей странице в Instagram написал глава КЧР Рашид Темрезов.

"В День Карачаево-Черкесской Республики в новом микрорайоне Северный г. Усть-Джегута началось подключение к газовым сетям домов местных жителей. Это событие - долгожданное и очень радостное для людей, живущих в этом микрорайоне. В том числе для Розы Каппушевой, для которой возможность газификации стала настоящим подарком ко Дню КЧР, и которую мы вместе с гостями республики поздравили лично", - написал руководитель региона.

Он добавил, что в республике активно реализуется программа социальной догазификации, что означает бесплатное подключение собственников до границ домовладений. Всего по этой программе будут подключены к газовым сетям более 5,5 тыс. домовладений в 107 населенных пунктах.

Для подключения смонтировано 6,2 км газопровода. Строительство завершено раньше запланированного срока, который был определен как 2022 год. Вместе с Каппушевой подключены четыре абонента, ведутся работы по подключению еще одного дома.

По данным администрации Усть-Джегутинского городского поселения, в новом микрорайоне 1 082 земельных участков, на которых расположено 342 объекта капитального строительства: из них газифицировано 48, подлежит газификации всего 294 домовладений.

Жительница Усть-Джегуты Роза Каппушева во время прямой линии с президентом рассказала, что жители микрорайона в северной части города не могут самостоятельно провести газ к домам, а местные власти вопрос не решают. Глава республики Рашид Темрезов позже сообщил, что строительство газопровода к району начнется до конца недели. Прокуратура региона начала проверку информации о взимании платы за газификацию в Усть-Джегуте, а после внесла представление главе района.