НКО в США заявила, что WhatsApp дешифрует сообщения пользователей для их проверки

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Принадлежащий компании Facebook мессенджер WhatsApp использует через подрядчика Accenture не менее 1 тыс. модераторов для проверки контента, на который поступили жалобы пользователей, снимая для этого сквозное шифрование. Об этом говорится в материалах расследования, опубликованного во вторник на сайте некоммерческой организации ProPublica, которая базируется в Нью-Йорке и занимается журналистскими расследованиями.

Согласно данным расследования, офисы модераторов находятся в Остине (штат Техас), а также в Дублине и Сингапуре. В случае жалобы на нарушающий правила мессенджера контент, сочтенное оскорбительным сообщение, а также предшествующие ему сообщения передаются в расшифрованном виде для проверки сначала искусственному интеллекту, а затем модератору. Каждый модератор за смену должен изучить не менее 600 жалоб пользователей.

Представитель по связям с общественностью WhatsApp Карл Вуг признал существование такого офиса в Остине в Техасе, однако указал, что в компании предпочитают не использовать термин "модераторы", поскольку считают, что деятельность этих людей направлена на борьбу со злоупотреблениями. Кроме того, они не могут удалять отдельные оскорбительные сообщения, хотя могут заблокировать весь аккаунт. Как отмечает ProPublica, на этом основании в WhatsApp утверждают, что не занимаются модерированием или контент-менеджментом.

ProPublica также отмечает, что WhatsApp не распространяет настройки приватности на метаданные - информацию о количестве сообщений, времени их отправки, продолжительности и времени звонков.