После обращения к президенту школьник из Приамурья получил футбольную форму

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Школьник из села Тамбовка в Амурской области получил два комплекта футбольной формы от президента России Владимира Путина. Просьбу об этом он отправил на номер прямой линии, которая прошла в июне. Об этом сообщила пресс-служба министерства спорта региона.

"Десятилетний футболист из Тамбовки Макар Новосельцев получил в подарок от президента два комплекта футбольной формы. В преддверии проведения прямой линии с Владимиром Путиным мальчик отправил сообщение, где рассказал о своей любви к футболу", - говорится в сообщении.

Форму мальчику вручили в торжественной обстановке - во время проведения футбольного матча среди ветеранов. Один комплект формы белого цвета и предназначается для тренировок, второй комплект - именной - салатового цвета, предназначен для игр.

Традиционное общение президента России Владимира Путина с россиянами прошло в июне в режиме онлайн, общее число обращений в адрес президента в рамках подготовки прямой линии составило более 2 млн. Россияне отправили вопросы и жалобы на ограничения по льготной ипотеке и выплатам на детей, на разбитые дороги и аварийное жилье, на рост цен и другие проблемы.