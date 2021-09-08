Глава Якутии подписал указ о развитии столицы региона на период до 2032 года

ЯКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев подписал в среду указ "О развитии города Якутска - столицы Республики Саха (Якутия) на период до 2032 года", сообщается в официальном аккаунте главы региона в Instagram.

"К своему 400-летию (к 2032 году) столица нашей республики должна полностью преобразиться, стать лучшим в мире городом, построенным на вечной мерзлоте. В Якутске живут и работают свыше трети жителей республики. <…> Сегодня я подписал указ о развитии Якутска до 2032 года. Этот город - родной для всех якутян", - сообщил Николаев.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, среди приоритетных направлений развития Якутска - создание комфортной и устойчивой городской среды, повышение качества городской инфраструктуры, доступной и безопасной системы общественного транспорта, создание условий для роста благосостояния горожан для лидерства столицы в конкуренции за человеческий капитал.

Отмечается, что с 2018 года республика увеличивает финансирование строительства в столице по инвестиционной программе. В 2018 году на строительство объектов в Якутске было направлено 3 млрд 918 млн рублей, в 2019 - 4 млрд 107 млн рублей, в 2020 году - 8 млрд 700 млн рублей и в этом году - 11 млрд 498 млн рублей. "Плюс к этому на реконструкцию улично-дорожной сети с 2018 года направлены беспрецедентные 4 млрд 45 млн рублей. Таких объемов финансовой поддержки от республики Якутск никогда раньше не получал", - добавили в пресс-службе.

По данным городских властей, в Якутске проживает 350 тыс. человек, это самый крупный город, расположенный на вечной мерзлоте.