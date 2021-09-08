В начале октября Австралия проведет испытания электронных паспортов вакцинации

СИДНЕЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Паспорта вакцинации появятся в Австралии к октябрю текущего года и будут опробованы в Сиднее. Об этом в среду сообщил министр социальных служб штата Новый Южный Уэльс Виктор Доминелло.

По словам главы ведомства, первыми паспорт вакцинации смогут опробовать жители крупнейшего города страны Сиднея уже в начале октября 2021 года. "К этому времени штат достигнет 70-процентного показателя вакцинации, и мы сможем начать двухнедельный пилотный проект в течение первых недель октября", - сказал Доминелло в интервью радиостанции 2GB.

Как ожидается, с начала следующего месяца для полностью вакцинированных жителей мегаполиса откроются пабы, кафе и рестораны, работа которых была прекращена в начале июля из-за вспышки коронавируса. Паспорт вакцинации будет храниться в электронном виде на портале госуслуг Service NSW и предъявить его нужно будет при входе в ресторан или бар. Если первые испытания паспорта будут удачными, с середины октября услуга будет доступна всем жителям штата Новый Южный Уэльс.

К настоящему моменту порядка 5 млн жителей штата Новый Южный Уэльс (74,8%) сделали первую прививку против коронавируса, обе дозы вакцины получили более 2,7 млн (42%). Премьер-министр штата Глэдис Береджиклян заявила, что после полной иммунизации 70% взрослого населения региона санитарные ограничения, введенные 22 июня, будут поэтапно отменяться для вакцинированных граждан. Власти планируют достичь этого показателя не позднее середины октября.

Эпидемическая обстановка в Австралии остается благополучной, однако в трех регионах страны - штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, а также на Австралийской столичной территории - зафиксированы вспышки дельта-штамма коронавируса. Наиболее сложная ситуация в Сиднее, где за минувшие сутки врачи выявили более 1,4 тыс. заболевших COVID-19 и зарегистрировали девять смертей, связанных с этим заболеванием. Город закрыт на карантин, его жителям запрещено покидать пределы своих районов и выходить из дома без уважительных причин.

По данным федерального министерства здравоохранения, с 25 января 2020 года в стране выявили 66,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, общее количество смертей, связанных с инфекцией, достигло 1 063. В больницах страны остаются 1 282 заразившихся, 229 из них - в реанимации.