Пятый фестиваль Общественной палаты "Добрые люди" пройдет в Москве с 1 по 3 октября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Пятый фестиваль гражданского общества "Добрые люди", организованный Общественной палатой (ОП) РФ, пройдет в Парке Горького с 1 по 3 октября. Об этом сообщила пресс-служба ОП в среду.

"С 1 по 3 октября 2021 года в Парке Горького пройдет V фестиваль гражданского общества "Добрые люди", который знакомит гостей с социальными проектами благотворительных фондов и общественных объединений. Организатором традиционно выступает Общественная палата РФ. Тема этого года - "Время ДоброТы", - говорится в сообщении.

Первый день фестиваля будет посвящен тематическому блоку "Время", касающемуся наиболее значимых общественных событиях 2021 года. "Гости фестиваля смогут ознакомиться с результатами работы гражданского общества за год, участия некоммерческого сектора в решении ключевых вопросов социальной повестки страны. Ключевым станет рассказ о роли НКО в кампании по вакцинации населения от коронавируса", - отметили в палате.

Тема второго дня мероприятия - "Добро". Участники фестиваля расскажут о деятельности НКО, проведут творческие мастер-классы и благотворительные активности. Ключевым событием дня станет презентация деятельности фонда поддержки детей с орфанными заболеваниями "Круг добра". Третий день фестиваля будет называться "Ты". В ходе него пройдут лайфстайл-активности по темам экологии и zero-waste ("Ноль отходов" - прим. ТАСС), культурного развития и личностного роста, обучение азам благотворительности и воспитания детей.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы по теме социальной помощи, лекции и паблик-токи, будут открыты точки сбора помощи для нуждающихся, мобильные пункты медицинского тестирования. В рамках деловой программы фестиваля "Добрые люди" запланированы встречи с известными гостями и членами Общественной палаты РФ.

"Фестиваль объединяет сотни тысяч людей и привлекает внимание к социальным и благотворительным проектам, которые развиваются в России. Каждый посетитель фестиваля сможет найти на нашей площадке то, что ему по душе, а главное - понять, что помогать - это очень просто и очень важно", - приводит пресс-служба слова секретаря ОП РФ Лидии Михеевой.

О фестивале

Фестиваль гражданского общества "Добрые люди" проводится в Москве ежегодно с 2017 года. На нем демонстрируются результаты работы гражданского общества по решению ключевых социальных проблем.

По данным ОП РФ, в прошлом году фестиваль посетили более 1,2 млн человек.