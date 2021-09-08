В Подмосковье 106 тыс. льготников активировали бесконтактную оплату билетов на электрички

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 100 тыс. пассажиров Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в Московской области активировали бесконтактное оформление билетов на социальных картах с момента запуска функции 1 июля. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минтранса Подмосковья.

"В течение июля и августа 106 тыс. пассажиров ЦППК активировали на социальных картах функцию бесконтактного оформления билетов. Лидером по числу активаций стала станция Пушкино - более 4,6 тыс., далее идут Подольск - свыше 3,6 тыс. и Железнодорожная - более 3,6 тыс.", - говорится в сообщении.

С 1 июля бесконтактный способ оплаты проезда стал доступен для льготных категорий граждан в Московской области на подмосковных и московских станциях ЦППК, оборудованных турникетами или валидаторами. Обладателям социальной карты необязательно оформлять билет в кассе для каждой поездки, достаточно активировать карту один раз в год.

"Благодаря этой функции проезд на пригородном железнодорожном транспорте стал удобнее - для прохода нужно только приложить действующую социальную карту жителя Московской области к турникету или валидатору и обязательно закрыть поездку тем же способом. При этом жителям Подмосковья доступен проезд до столичных станций и обратно", - отметили в министерстве.

Если на станции отправления или назначения нет валидирующих устройств, необходимо, как и раньше, оформить разовый билет в кассе. Для проезда в электропоезде необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие право на льготный проезд, и предъявлять их по требованию кассира-контролера.