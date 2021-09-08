В Москве могут назвать улицу именем Евгения Зиничева

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Улицу в Москве могут назвать именем Евгения Зиничева, который погиб на учениях в Норильске при исполнении служебного долга. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Да, Евгений Зиничев - настоящий герой и человек, который долгие годы служил этой героической профессии. Он умер героической и трагической смертью. Он был замечательным человеком, отцом и дедом. Я считаю, он достоин, чтобы увековечить память о нем", - сказал Герасимов.

Он добавил, что пока предложения в Мосгордуму не поступали.

"[Когда] такие предложения поступят, мы обязательно поддержим. У нас есть такое место в Давыдково, <...> возможно, именно там и увековечим память", - сказал Герасимов.