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Гибель главы МЧС Евгения Зиничева

В Москве могут назвать улицу именем Евгения Зиничева

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов отметил, что именем Зиничева планируют назвать улицу в Давыдково

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Улицу в Москве могут назвать именем Евгения Зиничева, который погиб на учениях в Норильске при исполнении служебного долга. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

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"Да, Евгений Зиничев - настоящий герой и человек, который долгие годы служил этой героической профессии. Он умер героической и трагической смертью. Он был замечательным человеком, отцом и дедом. Я считаю, он достоин, чтобы увековечить память о нем", - сказал Герасимов.

Он добавил, что пока предложения в Мосгордуму не поступали.

"[Когда] такие предложения поступят, мы обязательно поддержим. У нас есть такое место в Давыдково, <...> возможно, именно там и увековечим память", - сказал Герасимов.

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