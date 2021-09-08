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На заседании оргкомитета "Победа" рассмотрят заявки городов трудовой доблести

В рамках мероприятия также подведут итоги международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в четверг по видеосвязи заседание организационного комитета "Победа", где в том числе обсудят заявки на присвоение почетного звания городам трудовой доблести.

"9 сентября 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет заседание Российского организационного комитета "Победа". Участники заседания рассмотрят заявки на присвоение почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести", - говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Кремля.

Там отметили, что также будут подведены итоги международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы".

Почетное звание "Город трудовой доблести" было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Хабаровский процесс - суд над группой из 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии, обвинявшихся в создании и применении бактериологического оружия. Именно в ходе Хабаровского процесса стало известно о планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило наступление Красной армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.

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