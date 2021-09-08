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Собянин внес в Мосгордуму поправки по усилению ответственности за нарушение тишины ночью

Штрафы могут повысить в 10 раз
Мэр Москвы Сергей Собянин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Московскую городскую думу пакет поправок в московское и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины ночью.

"Сегодня внес в Московскую городскую думу пакет поправок в московское и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время. К сожалению, проблема хорошо известна жителям многих районов Москвы. Отдельные "отмороженные" автомобилисты всю ночь напролет гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой. Меня неоднократно просили принять меры, чтобы положить этому конец", - сообщил он в среду в своем блоге.

По словам мэра, он предложил запретить использовать в Москве машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой граждан в ночное время. Также в числе предложений - в 10 раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами - с 500 до 5000 рублей.

Если мощность двигателя легковой машины превышает 200 л. с., то штраф будет еще больше: плюс 250 рублей за каждые 10 л. с. сверху. "Владелец спорткара с 400 "лошадками" под капотом заплатит уже 10 000 рублей. Для мотоциклов "прогрессивный" штраф будет начинаться с 50 л. с., для грузовых автомобилей - с 250 л. с.", - уточнил он.

Также Собянин считает нужным штрафовать за нарушение тишины в автоматическом режиме с помощью камер фотовидеофиксации нарушений, оснащенных специальными устройствами - шумомерами. Они обеспечат системный характер привлечения к ответственности и неотвратимость наказания. Автомобили и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями мэр предлагает задерживать и помещать на спецстоянку до тех пор, пока глушитель не будет возвращен в штатное состояние. "Надеюсь, что депутаты федерального и городского парламентов нас поддержат и оперативно примут законы, которые вернут москвичам право на спокойный отдых по ночам", - отметил он.

Ранее мэр сообщал, что планирует внести в Мосгордуму законопроект, предполагающий повышение штрафа для нарушающих по ночам тишину автомобилистов в 10 раз.

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