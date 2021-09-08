Регоператор в Волгограде обеспечил Росприроднадзору доступ на площадку накопления отходов

ВОЛГОГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Волгоградский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами не препятствует проверкам сотрудников Росприроднадзора, сообщила ТАСС в среду генеральный директор ООО "Ситиматик-Волгоград" Ирина Кияшко.

7 сентября руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Instagram написала, что волгоградская компания-оператор по обращению с ТКО "Ситиматик-Волгоград" не предоставила инспекторам больше половины нужных документов при проверке надзорного органа. Также она заявила о препятствовании законной деятельности госоргана со стороны компании.

"Все требования и обязательства со стороны ООО "Ситиматик-Волгоград" касательно проверки выполнены. Инспекторам Росприроднадзора обеспечен полный доступ на площадку объекта, необходимые документы своевременно предоставлены. Дополнительные документы, запрашиваемые представителями Росприроднадзора по ходу проведения проверки, будут предоставлены до ее окончания. Информация о том, что "Ситиматик-Волгоград" препятствовало доступу представителей Росприроднадзора на объект, не соответствует действительности", - сообщила Кияшко в ответ на соответствующий запрос ТАСС.

По словам гендиректора, площадки временного накопления отходов, которые инспекторы Росприроднадзора изъявили желание дополнительно осмотреть, не относятся к перегрузочному пункту (объекту проверки) и технологически и физически никак с ним не связаны.

По данным компании-оператора, с 31 августа по 13 сентября на перегрузочном пункте ООО "Ситиматик-Волгоград" с элементами сортировки, относящемуся к третьей категории, проводится плановая проверка Росприроднадзора. Итоги проверки будут известны по ее окончании. "В настоящее время ООО "Ситиматик-Волгоград" не обладает информацией о выявлении каких-либо недочетов", - добавили в компании.