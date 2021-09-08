Ивана Краско выписали из больницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Народный артист России Иван Краско, которого в конце августа госпитализировали с подозрением на микроинсульт, выписан из больницы и 10 сентября выйдет на сцену в спектакле "Я вернулся в мой город" в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской. Актер также примет участие в сборе труппы, запланированном на этот же день, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе театра.

"Мы открываем 80-й юбилейный сезон 10 сентября спектаклем "Я вернулся в мой город", в котором участвует Иван Иванович [Краско]. Специально мы открываем не премьерой, а этим спектаклем. Он сегодня был в театре и сказал, что будет на сборе труппы 10 [сентября] и будет 10-го играть спектакль", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что после открытия сезона руководство театра планирует отправить артиста в санаторий для восстановления.

Иван Краско работает в Театре Комиссаржевской уже 55 лет, а 1 сентября он отметил 60-летие творческой деятельности. Ведущий актер театра исполняет главные роли в спектаклях "Утоли моя печали", "Тише, афиняне!", "Доходное место".