Первый экопункт приема отходов во Владимире открыли в рамках проекта "Чистая страна 2.0"

ВЛАДИМИР, 8 сентября. /ТАСС/. Открытие первого экопункта по приему раздельно собранных отходов во Владимире приурочили к проведению Всероссийского экологического автопробега "Чистая страна 2.0", участники которого в среду сделали остановку в городе. Ежедневно жители смогут сдавать отходы и получать за это деньги, планируется открытие 10 таких точек, передает корреспондент ТАСС.

8 сентября Владимир стал центром проведения мероприятий Всероссийского экологического автопробега "Чистая страна 2.0". Автопробег организован Минприроды России и ассоциацией "Чистая страна" и входит в перечень мероприятий национального проекта "Экология".

"Один такой пункт запросто может обслуживать 25 тыс. человек. Он принимает стекло, алюминиевую банку, пластики, пленку, батарейки, я думаю, скоро еще и электронный лом, которого у нас много скопилось. Если это не попадает в бак, это 100% идет на переработку, потому что очень часто отходы, которые являются ценными, смешиваясь с ведре, мусоропроводе, баке, под давлением мусоровоза, попадая на сортировочный комплекс - выбрать оттуда более 5-7% просто невозможно. Все, что будет принесено сюда, точно пойдет на переработку и не попадет на полигон", - сообщил на церемонии открытия экопункта исполнительный директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин, отметив, что подобные пункты работают в Нижегородской, Липецкой, Воронежской, Томской областях и Удмуртии.

Для открытия первого экопункта администрация Владимира выделила земельный участок в спальном районе города. Ежедневно в первой половине дня он будет принимать отходы от граждан, за сдачу которых люди смогут получить небольшое денежное вознаграждение.

"Дальше будет открыто порядка 10 пунктов во Владимире, причем, по примеру Московской области, мы смотрели, как эти пункты действуют - люди приходят не за деньгами, а потому что просто загрязнена прилегающая территория, и человек может сдать две-три пластиковые бутылки не из-за двух-трех рублей, а из-за того, что он видит, как одновременно с этим город становится чище. Потому это больше моральная, чем материальная компенсация - открытие пункта", - сообщил журналистам начальник управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров.

Автопробег "Чистая страна 2.0", организованный в поддержку национального проекта "Экология", стартовал в Москве 7 сентября. В ходе автопробега будет презентована государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (отходы чрезвычайно высокой опасности и высокоопасные вещества). До 29 сентября автоколонна из мусоровозов преодолеет порядка трех тысяч километров и проедет через 11 субъектов России.