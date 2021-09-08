Власти Петербурга учредили премию в области кибернетики и искусственного интеллекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга учредило городскую премию в области кибернетики и искусственного интеллекта имени Геннадия Леонова, которую будут ежегодно вручать выдающимся ученым ко Дню основания Петербурга. Об этом сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

"Губернатор Александр Беглов подписал постановление, которым учреждается премия правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки и техники в номинации "кибернетика и искусственный интеллект" - премия имени Г. А. Леонова. Премии присуждаются ежегодно ко Дню города - Дню основания Санкт-Петербурга. Это самая престижная городская награда в сфере науки и образования. Разработки в области кибернетики и искусственного интеллекта играют важную роль в развитии широкого спектра направлений - вычислительной техники, инженерии, экономики, социологии, биологии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Премия носит имя Геннадия Леонова (1947-2018) - доктора физико-математических наук, члена-корреспондента Российской академии наук, основателя всемирно известной научной школы в области математической кибернетики и теории управления. Леонов основал и возглавлял кафедру прикладной кибернетики Санкт-Петербургского государственного университета, был деканом математико-механического факультета Ленинградского (Санкт-Петербургского) государственного университета. Он также был основателем и заведующим лабораторией информационно-управляющих систем Института проблем машиноведения Российской академии наук. Ученый внес фундаментальный вклад в развитие кибернетики и информационных технологий.

"Учреждение премии правительства Санкт-Петербурга в области кибернетики и искусственного интеллекта имени Г. А. Леонова подчеркнет актуальность и перспективность этой междисциплинарной области научных исследований, отметит выдающийся вклад петербургского ученого в ее развитие", - отметили в пресс-службе Смольного.