На Байкале впервые за 25 лет провели гидроакустические исследования рыбных ресурсов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии совместно с подразделениями Российской академии наук впервые за 25 лет провел гидроакустические съемки для оценки состояния биоресурсов озера Байкал. Предварительные данные относительно популяции запрещенного к вылову байкальского омуля обнадеживают, сообщил ТАСС в среду директор института Кирилл Колончин.

"Впервые за 25 лет у нас ведутся гидроаккустические съемки в этом регионе вместе с Академией наук. Сделали совместный рейс, провели, цифры получили, сейчас они обрабатываются. Предварительные данные относительно популяции байкальского омуля обнадеживают", - рассказал агентству Колончин на площадке IV Международного рыбопромышленного форума, который проходит 8-10 сентября в Петербурге.

Как пояснил директор института, первые за долгие годы гидроакустические исследования должны помочь качественным образом оценить популяции различных видов, обитающих в Байкале, одним из важнейших из которых является омуль. После проведения экспедиции данные обрабатываются, финальные цифры следует ожидать в середине октября.

Как пояснил агентству глава института, несмотря на полный запрет на вылов омуля из Байкала, фактическая торговля находящейся под угрозой рыбой продолжается не только в Иркутской области, но и в Москве. Браконьерство остается одной из главных проблем для популяции омуля в озере.

Полный запрет на промышленный вылов байкальского омуля ввели в 2017 году. Вылов разрешили только коренным малочисленным народам Севера. Квота для них составляет всего 55 т, при этом оборот байкальского омуля, согласно данным Росрыболовства, превышает 200 т.

Байкальский омуль является эндемиком озера Байкал и одновременно ценной промысловой рыбой из семейства лососевых. Обычно омуль весит 0,25-1,5 кг, встречаются особи весом до семи кг. Длина взрослой особи - 30-60 см.