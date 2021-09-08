Памятную доску в честь визита патриарха Кирилла установили в храме в Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сентября. /ТАСС/. Памятную доску в честь пятилетия визита Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Бразилию установили в среду в храме Святой мученицы Зинаиды в Рио-де-Жанейро, передает корреспондент ТАСС.

"Хочу поблагодарить генеральное консульство Российской Федерации в Рио-де-Жанейро за личный вклад и помощь, которую дипломаты оказали в установке этой памятной доски в честь это знаменательного события для наших прихожан", - сказал настоятель прихода игумен Иннокентий. Он также отметил, что установка мемориальной таблички проходит в год 75-летия главы РПЦ.

"Визит патриарха Кирилла в Латинскую Америку, в частности в Бразилию, и посещение им храма Святой мученицы Зинаиды в Рио-де-Жанейро явили собой новый этап в развитии духовного становления наших соотечественников, находящихся здесь. Это было поистине историческое событие, которое послужило духовному сближению и укреплению связей между нашими соотечественниками", - добавил генеральный консул России в Рио-де-Жанейро Владимир Токмаков. В память об этом событии, отметил дипломат, в зале приемов диппредставительства открыта фотовыставка, рассказывающая об основных моментах пребывания главы РПЦ в Бразилии: его богослужении у подножия статуи Христа-Искупителя на горе Корковадо, встрече с президентом страны Дилмой Руссефф и других.

По словам священнослужителя, к предстоящему в ноябре 75-летию патриарха в Кафедральном соборе в Рио-де-Жанейро откроется фотовыставка о его поездке в Бразилию. "Подготовку проводим в координации с генконсульством и местными церковными властями. В этот день служить литургию в соборе будет его настоятель кардинал Дон Орани", - добавил игумен.