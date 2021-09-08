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Пандемия COVID-19
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Власти Москвы готовы обеспечить дистанционное обучение школьников при необходимости

По словам мэра столицы, такие решения, если и будут приниматься, то в крайнем случае

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Столичные власти готовы обеспечить дистанционное обучение школьников при необходимости, но надеются не принимать крайних мер. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы должны быть ко всему готовы, но такие решения, если и будут приниматься, то в крайнем случае. Мы сделаем все возможное, чтобы наши дети приходили в школу и нормально занимались. Там будут санитарные ограничения. В случае заболеваемости локально переводятся на дистанционку отдельные классы, но в целом школа продолжает работать", - сказал Собянин в интервью газете "Комсомольская правда", опубликованном в среду.

Он также выразил надежду, что столичным властям "не придется принимать крайние меры". "Тем не менее, если придется, мы тоже готовы. Московская электронная школа (МЭШ) дает возможность проведения онлайн-занятий, электронные дневники, электронные журналы, возможности подкачки необходимого контента", - заверил мэр.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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