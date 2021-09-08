В Крыму состоялось официальное открытие форума "Россия - страна возможностей"

СУДАК /Крым/, 8 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия форума "Россия - страна возможностей" состоялась 8 сентября на площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму.

"Здесь совершенно фантастическая атмосфера, еще три года назад [это место] было абсолютной пустыней. Когда сюда [первый заместитель руководителя администрации президента России] Сергей Владиленович Кириенко приехал в первый раз, здесь не было вообще ничего. Здесь летал ковыль. А сейчас мы видим, как все чудесным образом преобразилось, чтобы вы смогли использовать все возможности", - сказал начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, обращаясь к участникам форума, собравшимися на церемонии открытия.

Он отметил, что "Мастерская управления "Сенеж" подготовила для участников форума отдельную программу. "Это солидный карьерный и профессиональный лифт. Проживите эти дни на "Тавриде" на 100%", - добавил Новиков.

В свою очередь генеральный директор АНО "Россия страна возможностей" Алексей Комиссаров отметил, что значительное количество участников проектов платформы будут наблюдать за форумом в режиме онлайн. "Я надеюсь, что следующий фестиваль мы сделаем еще более масштабным", - подчеркнул Комиссаров.

Фестиваль "Таврида. АРТ" и форум "Россия - страна возможностей" проходят 8-12 сентября в бухте Капсель в Крыму. В общей сложности на площадке арт-кластера "Таврида" соберется около 5 тыс. человек из всех регионов России, в том числе более 1 тыс. участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", проекта "Большая перемена" и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления. Хедлайнерами фестиваля станут молодые деятели культуры и искусств, резиденты арт-кластера "Таврида".