Уфимский цирк планируется открыть к 450-летию города в 2024 году

УФА, 8 сентября. /ТАСС/. Городской цирк Уфы планируется открыть после реконструкции в 2024 году, к 450-летию города, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на пресс-конференции в среду.

В 2017 году Октябрьский суд Уфы запретил эксплуатацию здания уфимского цирка из-за аварийного состояния кровли и частично разрушенных бетонных конструкций под куполом. Проверка также выявила, что в электрощитовой цирка вода стекала с потолка на находившееся под высоким напряжением оборудование.

"Мы завершаем все, связанное с проектированием и экспертизой, более того, в принципе, есть договоренность на федеральное финансирование на 2024-2025 год. Наша задача - запустить цирк к 2024 году, юбилею Уфы", - сообщил Хабиров.

В 2019 году на встрече главы республики с руководителем "Росгосцирка" Владимиром Шемякиным была достигнута договоренность, что госкомпания выделит порядка 1 млрд рублей на реконструкцию здания в Уфе.

Уфимский государственный цирк - филиал Российской государственной цирковой компании - работает с ноября 1968 года. Из-за значительного физического износа здание цирка требует проведения ремонтно-реставрационных работ.