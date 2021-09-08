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Нарушающие законы РФ иностранные компании обязали маркировать контент в интернете

Роскомнадзор утвердил требования к маркировке

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор утвердил требования к маркировке контента в интернете иностранных организаций, которые нарушают законодательство РФ. Соответствующий приказ ведомства опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Информация <...> должна содержать сообщение: "Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации" с использованием размера букв в сообщении не менее размера букв, содержащихся в ссылке на информационный ресурс иностранного лица", - указано в документе.

Требование маркировать контент устанавливается в соответствии с федеральным законом от 1 июля 2021 года № 236-ФЗ "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации".

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