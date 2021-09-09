СМИ: Япония планирует ослабить карантинные требования при въезде для вакцинированных

ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Японии намерены ослабить карантинные требования для въезжающих в страну из-за границы при условии наличия сертификатов, подтверждающих полную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK .

По его сведениям, в таком случае срок карантина после пересечения границы Японии составит не 14, а 10 дней. Сотрудники японского миграционного контроля будут принимать сертификаты о вакцинации препаратами от COVID-19 американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, а также британско-шведской фирмы AstraZeneca. Документы должны быть выданы в США, странах ЕС или Японии.

Послабления, как отмечает телеканал, должны вступить в силу в конце сентября.

С 28 декабря прошлого года в Японии был введен фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех государств и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. В настоящее время в страну могут въехать только японцы и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы.

При пересечении границы им необходимо иметь документ о наличии отрицательного результата теста на коронавирус, сданного в течение 72 часов перед прибытием. Еще один тест необходимо пройти в аэропорту по прилете. Затем приехавшие из-за границы обязаны будут пройти 14-дневный карантин. Для въезжающих из ряда стран, где ежедневно фиксируется высокий прирост числа случаев заражения коронавирусом, карантинные требования жестче. Они вынуждены частично проводить отведенный период в специально выделенных для самоизоляции отелях и сдавать несколько дополнительных ПЦР-тестов.