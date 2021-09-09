"Известия": ОНФ предлагает Минздраву запретить врачам выписывать россиянам БАДы

"Рынок биологически активных добавок в России в 2020 году составляет около 74 млрд рублей (вырос на 17% к 2019 году), причем самая большая часть продаж, более 55%, приходится на БАДы стоимостью 500 рублей и выше. Опрос пациентов показал - в 30% случаев перед покупкой БАДов человек не был проинформирован о том, что приобретает не лекарственный препарат, обладающий доказанной эффективностью, а биологически активную добавку", - цитирует газета обращение ОНФ.

Также в письме отмечается, что о наличии БАДов в рецептах и выписках из клиник наряду с обычными лекарствами ОНФ сообщили 12% участников опроса, проведенного Народным фронтом. "В настоящее время за неправильно оформленный рецепт полагается дисциплинарная ответственность, однако нет прямого запрета на назначение в нем БАДов. В этой связи предлагается внести в приказ Минздрава РФ "Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения" прямой запрет на выписывание в рецептах БАД/гомеопатии", - говорится в письме.

Гетта пояснил газете, что инициатива позволит распространить на такие случаи действие нормы из нового КоАП, которая предусматривает штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей за нарушение порядка назначения и выписывания лекарств. Также он предложил Минздраву ввести единую форму документа, выдаваемого пациенту после приема в частной клинике. В этом документе должны быть разделены назначенные лекарства и добавки, при рекомендации которых обязательно писать слово "БАД".

Также Гетта просит Минздрав совместно с ФАС запретить использовать слово "препарат" во всех рекламных и информационных материалах о добавках, а вместо этого делать пометку "БАД". Кроме того, ведомствам предлагается поддержать изменения в закон "О рекламе" и запретить показывать в них образы людей, пишет газета.

В ОНФ изданию рассказали о поступлении обращений от граждан, которые не знали, что им выписали именно БАДы. Поэтому необходимы более четкие нормы по информированию пациентов, сообщили в Народном фронте газете. "К нам поступают обращения граждан, которые не знали, что они приобретали БАДы: им их порекомендовал или выписал врач, доверяя специалисту, они не думали, что конкретно им назначили, и покупали все согласно рецепту", - рассказал "Известиям" руководитель бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев.