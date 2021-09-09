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"Известия": ОНФ предлагает Минздраву запретить врачам выписывать россиянам БАДы

Координатор бюро расследований Общероссийского народного фронта, зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта также предложил ввести единую форму документа, выдаваемого пациенту после приема в частной клинике
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) просит Минздрав РФ запретить медицинским работникам выписывать биологически активные добавки (БАДы) пациентам. Соответствующее письмо в адрес министра здравоохранения Михаила Мурашко направил координатор бюро расследований ОНФ, зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта, сообщают "Известия" в четверг.

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"Рынок биологически активных добавок в России в 2020 году составляет около 74 млрд рублей (вырос на 17% к 2019 году), причем самая большая часть продаж, более 55%, приходится на БАДы стоимостью 500 рублей и выше. Опрос пациентов показал - в 30% случаев перед покупкой БАДов человек не был проинформирован о том, что приобретает не лекарственный препарат, обладающий доказанной эффективностью, а биологически активную добавку", - цитирует газета обращение ОНФ.

Также в письме отмечается, что о наличии БАДов в рецептах и выписках из клиник наряду с обычными лекарствами ОНФ сообщили 12% участников опроса, проведенного Народным фронтом. "В настоящее время за неправильно оформленный рецепт полагается дисциплинарная ответственность, однако нет прямого запрета на назначение в нем БАДов. В этой связи предлагается внести в приказ Минздрава РФ "Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения" прямой запрет на выписывание в рецептах БАД/гомеопатии", - говорится в письме.

Гетта пояснил газете, что инициатива позволит распространить на такие случаи действие нормы из нового КоАП, которая предусматривает штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей за нарушение порядка назначения и выписывания лекарств. Также он предложил Минздраву ввести единую форму документа, выдаваемого пациенту после приема в частной клинике. В этом документе должны быть разделены назначенные лекарства и добавки, при рекомендации которых обязательно писать слово "БАД".

Также Гетта просит Минздрав совместно с ФАС запретить использовать слово "препарат" во всех рекламных и информационных материалах о добавках, а вместо этого делать пометку "БАД". Кроме того, ведомствам предлагается поддержать изменения в закон "О рекламе" и запретить показывать в них образы людей, пишет газета.

В ОНФ изданию рассказали о поступлении обращений от граждан, которые не знали, что им выписали именно БАДы. Поэтому необходимы более четкие нормы по информированию пациентов, сообщили в Народном фронте газете. "К нам поступают обращения граждан, которые не знали, что они приобретали БАДы: им их порекомендовал или выписал врач, доверяя специалисту, они не думали, что конкретно им назначили, и покупали все согласно рецепту", - рассказал "Известиям" руководитель бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев.

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