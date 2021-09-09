Эксперт: смертность больных с ковидом при инфаркте миокарда выросла более чем в 70 раз

НОВОСИБИРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Медики Национального медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина выяснили, что смертность пациентов с коронавирусом после операций, связанных с острым коронарным синдромом, составляет почти 10%, при 0,14% смертности у неинфицированных пациентов. Об этом сообщил ТАСС заведующий научно-исследовательского отдела анестезиологии и реаниматологии центра Владимир Ломиворотов.

Острый коронарный синдром (ОКС) представляют собой обострение стабильного течения ишемической болезни сердца (ИБС) и клинически проявляется формированием инфаркта миокарда. Медики отмечают, что больные ОКС и ИБС являются уязвимой категорией в условиях пандемии.

"Если летальность у незараженных пациентов составила 0,14%, то у инфицированных пациентов выросла более чем в 70 раз - почти до 10%", - сказал он.

В ходе своего исследования ученые проанализировали 769 пациентов с ИБС, которые поступили в центр с ОКС. Пациенты сразу же проходили ПЦР-тестирование, но из-за необходимости срочно проводить операцию, результаты теста на коронавирус они узнавали лишь на следующей день. Коронавирус был выявлен у 41 пациента (5,3%).

При этом, почти у половины пациентов с коронавирусной инфекцией, перенесших экстренное хирургическое вмешательство, частота пневмоний составила 50%, что говорит об осложненном течении инфекции. Для тех же, кому требовалась сложная операция, увеличение частоты пневмоний доходило до 85%. Ученые объясняют это тем, что подобные операции сами по себе вызывают выраженные метаболические сдвиги и цитокиновый шторм, что осложняет течение болезни, вызываемой коронавирусом.

Кроме того, медики отметили, что у многих пациентов с ИБС наблюдался широкий спектр сопутствующий патологии, которая также ухудшает течение коронавируса. Например, сахарный диабет второго типа, намного чаще регистрировался у пациентов с ИБС, заболевших коронавирусом. Собеседник агентства отмечает, что в таком случае, пациентам с ИБС следует внимательнее относится к лечению сопутствующей патологии и профилактике коронавирусной инфекции.

О центре

НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина - крупнейший многопрофильный высокотехнологичный медицинский и образовательный центр страны, где оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургическими, онкологическими заболеваниями или сочетанной патологией. Помощь по этим направлениям получают жители всех регионов России. Ежегодно в НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина выполняют более 20 тыс. операций.