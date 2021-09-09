Турпоезд выходного дня планируется запустить в ноябре из Москвы в Великий Устюг и Вологду

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Туристический поезд выходного дня Москва - Великий Устюг - Вологда - Москва планируется запустить с начала ноября этого года. В один день путешествия гости смогут посетить старинный город Великий Устюг и расположенную рядом вотчину Деда Мороза, во второй день побывать в Вологде, сообщила ТАСС начальник отдела туризма и межрегиональных связей администрации Великоустюгского района Вологодской области Наталья Боринская в кулуарах форума "Отдых Leisure 2021".

"Предварительно на 4 ноября запланирован запуск туристического поезда выходного дня по маршруту Москва - Великий Устюг - Вологда - Москва. Предполагается, что в пятницу туристы выезжают из Москвы, субботу проведут в Великом Устюге и на вотчине Деда Мороза, воскресенье - в Вологде, откуда вечером в воскресенье возвращаются в Москву. Планировался также такой поезд из Санкт-Петербурга, но сначала организаторы посмотрят на востребованность маршрута из Москвы", - рассказала Боринская.

Помимо этого, с начала ноября по конец февраля планируется запустить пригородный поезд из Котласа Южного до Великого Устюга в расчете на местных жителей и туристов. Если он окажется востребованным, то продолжит курсировать и дальше. Также уже сейчас формируются специализированные туристические поезда до Великого Устюга на высокий для вотчины зимний сезон - с конца декабря до 7 января, на период школьных каникул. Такие поезда ежегодно организуют из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ижевска, Челябинска, Казани и Нижнего Новгорода, добавила Боринская.

По ее словам, к каждому новому туристическому сезону на территории вотчины появляются новые объекты, программы и маршруты. "Создан новый объект по народным промыслам у Деда Мороза. В Великом Устюге сохранились до наших дней уникальные народные промыслы - северная чернь, резьба по дереву, поэтому дедушка будет рассказывать гостям, как изготавливаются эти и другие изделия. Обновлена Тропа сказок волшебника, она насыщена новыми объектами и сказочными персонажами. В Великом Устюге мы открываем новые объекты показа, в основном музейные, они готовят интересные экспозиции. В Доме моды Деда Мороза появятся новые программы и костюмы, под которые наши мастерицы изготавливают обувь, варежки, аксессуары, в том числе и на заказ", - отметила руководитель отдела.

Великий Устюг - один из наиболее привлекательных для туристов городов в Вологодской области. Вотчина Деда Мороза появилась в деревне Морозовице под Великим Устюгом в 1999 году. Там есть двухэтажный деревянный терем, тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. Великий Устюг известен православными святынями, землепроходцами, купцами и ремеслами.