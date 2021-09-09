В Москве начали по заявкам включать отопление в социальных учреждениях

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Тепло в социальных учреждениях появится в Москве после подачи заявки. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Начали включать в социальных учреждениях отопление по заявкам. В настоящее время поступило около 40 заявок от социальных учреждений о досрочном включении отопления, соответствующая работа уже проводится. Решение о дате начала отопительного сезона в полном объеме будет приниматься с учетом погодных условий", - сказал Бирюков .

Процедура включения отопления в городе занимает несколько дней. Это не происходит одномоментно, технологический срок составляет пять суток. Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начинают включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях торговли и промышленности.

Ранее в столице была проведена масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону. Все мероприятия завершились в установленный срок - к 1 сентября.