В Москве более 10 тыс. медиков получили "добрые бейджи"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Волонтеры вручили "добрые бейджи" уже более 10 тыс. сотрудников медицинских учреждений Москвы в рамках проекта, который был запущен в мае 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Добрые бейджи" получили уже более 10 тыс. медицинских работников Москвы. Их изготавливают в рамках одноименной акции, запущенной проектным офисом "Молодежь Москвы" в мае 2020 года. С помощью бейджей можно увидеть скрытые за защитными масками лица медработников, которые каждый день заботятся о пациентах и помогают им бороться с болезнью", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в проекте участвуют уже более 25 медучреждений. Больше 50 волонтеров-фотографов делают фото врачей в чистой зоне во время пересменки. Затем фотографии обрабатывают и отправляют в печать для изготовления бейджей. Они отличаются по цвету: красные - для врачей, синие - для медбратьев и медсестер, зеленые - для санитаров.

Присоединиться к проекту "Добрые бейджи" и стать волонтерами-фотографами могут все желающие. Достаточно написать об этом на страницах проектного офиса "Молодежь Москвы" в социальных сетях "ВКонтакте" или Instagram. В свою очередь, больницы могут обратиться для этого в столичный департамент здравоохранения или тоже воспользоваться социальными сетями.

"Подобные акции помогают врачам, находящимся на передовой, чувствовать себя лучше, сохранять позитивный настрой. Мы будем продолжать эту добрую акцию. И очень ждем волонтеров-фотографов, готовых и дальше помогать делать фото", - отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

На днях более 500 бейджей передали в городскую клиническую больницу имени братьев Бахрушиных. По словам главврача медучреждения Андрея Ворыханова, фото на бейдже укрепляет доверие между пациентом и врачом. Он считает, что лицо доктора - это своеобразное лекарство, которое психологически помогает пациентам идти на поправку. Благодаря акции сотрудники больницы смогут улыбаться не только глазами, но и с фото на бейджах.