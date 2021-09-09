В Москве пройдет студенческий конкурс социальной рекламы "Твой взгляд"

МОСКВА, 9 сентября./ТАСС/. Студенческий конкурс социальной рекламы "Твой взгляд" с 10 сентября по 30 ноября пройдет в Москве. Мероприятие состоится во второй раз, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе центра современного искусства "Винзавод".

"Конкурс социальной рекламы "Твой взгляд" для художников, дизайнеров, иллюстраторов Москвы пройдет во второй раз с 10 сентября по 30 ноября. Творческим заданием конкурса предусмотрена разработка визуальных образов и решений, которые могут быть использованы в продвижении социальных проектов в наружной рекламе. К участию в конкурсе приглашены студенты более 30 столичных вузов творческих направлений, среди них - МГАХИ им. В. И. Сурикова, МГХПА имени Строганова, РАНХиГС, РГУ им. А. Н. Косыгина, Британской школы дизайна, Московского Политеха, Высшей школы экономики, РГГУ, РУДН, МПГУ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, МГУТУ им. К. Г. Разумовского и др. Подать заявку на участие в проекте смогут также студенты любых других вузов, связанных с арт-образованием и расположенных на территории города Москвы", - рассказал собеседник агентства.

По словам руководителя департамента средств массовой информации и рекламы Москвы Ивана Шубина, с развитием технологий и креативной экономики визуальные коммуникации приобретают все большее значение. "Важные тренды в этом процессе задают молодые профессионалы. Надеемся, что по результатам конкурса мы увидим много интересных идей, способных привлечь внимание широкой аудитории, которые смогут взять на вооружение многочисленные заказчики социальной рекламы", - сказал Шубин.

В пресс-службе добавили, что в 2021 году темами конкурса заявлены "Город и Ты", "Соцсети: быть, а не казаться", кроме того, участники могут предложить свою тему. Результатом участия должен стать визуальный шаблон, представленный в формате социальной рекламы на наружных носителях. Победители конкурса получат денежный приз, а лучшие работы будут размещены на биллбордах. Призовой фонд конкурса - 750 тыс. рублей. Помимо этого, участников ждут спецпризы от партнеров - стажировка в одной из компаний BBDO Group, креативного агентства Setters, а также спецноминация от MOSNOW.

"Конкурс "Твой взгляд", помимо своей главной задачи по развитию социальной рекламы, как и все проекты ЦСИ Винзавод отвечает общей миссии: поддержка молодых, талантливых людей, которые планируют связать свою жизнь и профессию с творчеством. У студентов появляется реальный шанс показать свое видение, принять участие в обсуждении важных вопросов для общества, города и будущего", - подчеркнула основатель фонда поддержки современного искусства Винзавод Софья Троценко.

О конкурсе

Конкурс "Твой взгляд" проводится во второй раз. Инициатором его проведения в 2018 году выступил фонд поддержки современного искусства Винзавод. Первый сезон конкурса состоялся в 2019 году при содействии Департамента СМИ и рекламы города Москвы.

В рамках конкурса участникам будет предложен бесплатный онлайн-курс по социальной рекламе от образовательного партнера Mads, разработанный специально для конкурса. В рамках параллельной программы пройдут встречи, лекции и дискуссии с профессионалами рекламной индустрии. Для доступа к онлайн-программе и участия в параллельной программе требуется предварительная регистрация на сайте твойвзгляд.рф.

В декабре 2021 г. победителей выберет экспертный совет, в состав которого вошли академик Академии графического дизайна Игорь Гурович, интернет-иллюстратор из Москвы Антон Гудим, руководитель Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Иван Шубин, главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов, президент Фонда поддержки современного искусства Винзавод Софья Троценко, сооснователь и генеральный директор Креативного агентства Red Keds Виталий Быков и главный управляющий директор BBDO Group Элла Стюарт.