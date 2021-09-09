Роскачество не обнаружило антибиотики в ультрапастеризованном молоке

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Роскачество исследовало ультрапастеризованное молоко и не обнаружило в нем антибиотики, даже в следовых количествах. Об этом говорится в сообщении организации.

Специалисты закупили 30 торговых марок, в том числе "Авида", "Веселый Молочник", "Вкуснотеево", "Домик в деревне", "Простоквашино", Parmalat, Valio, и исследовали его по 63 показателям качества и безопасности.

"Эксперты не обнаружили ни одного нарушения по содержанию антибиотиков, более того - даже в следовых количествах. Кроме того, в процессе высокотемпературной обработки в нем не остается патогенных микроорганизмов. Это позволяет сделать вывод, о том, что ультрапастеризованное молоко действительно безопасный продукт", - подчеркнули в Роскачестве.

"Результаты исследования ультрапастеризованного молока подтверждают, что в последние годы была проделана большая совместная работа государства и бизнеса по очищению полок от недобросовестных производителей. Претензий со стороны контролирующих органов к компаниям все меньше", - подчеркнул исполнительный директор Национального союза производителей молока "Союзмолоко" Артем Белов, слова которого приводятся в сообщении.

Вместе с тем, в сообщении отмечается, что аутсайдерами исследования Роскачества стало ультрапастеризованное молоко "Тяжин" и "Фрау Му". В их продукции показатель сухого молочного остатка (СОМО) оказался ниже установленных нормативов. Это может указывать на то, что молоко чем-то разбавлялось (водой, восстановленным молоком и т. п.), считают в Роскачестве. Также плотность молока "Тяжин" (определяет не разбавлено ли оно водой) оказалась низкой, а группа чистоты не соответствовала первой (по ГОСТу у молока должна быть первая группа чистоты, которая не допускает микровключений в сырье - прим. ТАСС) - это может свидетельствовать о плохой механической фильтрации, добавили эксперты.