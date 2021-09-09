Городские службы в Москве перевели на усиленный режим работы в преддверии Дня города

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Городские службы столицы переведены на усиленный режим работы в преддверии Дня города, который в этом году будет отмечаться 11 и 12 сентября. Об этом сообщил ТАСС в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. <…> В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства", - сказал Бирюков.

По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.

Заместитель мэра подчеркнул, что усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что празднование Дня города пройдет в этом году скромно, но парки будут открыты для посещения и состоится праздничный салют. Кроме того, в Москве будут работать 35 фестивальных площадок с торговлей и точками общепита. Также запланирован концерт в парке "Зарядье" и локальные мероприятия в домах культуры и концертных залах.