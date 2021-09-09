Мурашко: уровень инвалидизации в России нужно сократить до 10%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Уровень инвалидизации в России следует сократить до 10%, в том числе с помощью программ по реабилитации пациентов, сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Реабилитация - то, чего сегодня не хватает. [Председатель Совета Федерации Матвиенко] Валентина Ивановна в своем выступлении сказала, [что] 60 млрд уже сегодня погружено в проект бюджета. Это и инфраструктура, и оплата медицинской помощи. До 10% мы должны сократить уровень инвалидизации и пребывание на больничном листе", - сказал министр на IV Форуме социальных инноваций регионов.

В частности, Мурашко напомнил, что полгода после перенесенного ковида - крайне важный период, когда нужно тщательно следить за своим здоровьем. "Шесть месяцев после заболевания - это крайне опасный период. И в этот период нужно прийти, посмотреть состояние здоровья и [специалист должен] дать совет, кого-то госпитализировать" - сказал он.

Важно сегодня также завершить внедрение информационной системы, которая позволит медикам следить за каждым пациентом с онкологическими заболеваниями и сопровождать его. "Медицинская наука для человека - это еще один блок, который будет реализован. Наши инновации должны быстро входить в практику и быть доступны во всем мире", - отметил глава Минздрава.

"Весь этот комплекс просто невозможно реализовать без труда каждого медицинского работника и доверия пациента. Общественный договор, взаимодействие - это то, в чем мы сегодня нуждаемся", - заключил Мурашко.