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Матвиенко предпочитает, чтобы диагноз ставил врач, а не искусственный интеллект

Председатель Совета Федерации отметила, что прогресс в этом направлении неизбежен

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на форуме социальных инноваций регионов, который проходит в Москве, что ей больше нравится, когда диагноз ставит живой доктор, а не искусственный интеллект, хотя прогресс в этом направлении неизбежен.

"[Мэр Москвы] Сергей Семенович [Собянин] меня немножко напугал, когда сказал, что в поликлиниках Москвы искусственный интеллект уже участвует в постановке диагноза. Я лично пока не готова к этому. Мне все-таки больше нравится, когда доктор мне ставит диагноз", - сказала Матвиенко.

При этом она подчеркнула, что "все равно прогресс движется в эту сторону".

"Конечно же, мы понимаем, что модернизация инноваций в социальной сфере невозможна без такого своего рода технологического прорыва, без цифровизации", - добавила Матвиенко.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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