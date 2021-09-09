Ревакцинацию от коронавируса первым компонентом прошли более 7 тыс. жителей Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Повторную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции первым компонентом препарата в Петербурге прошли более 7 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"Прошли повторную вакцинацию первым компонентом вакцины 7 006 человек, 4 112 - закончили цикл повторной вакцинации", - рассказала собеседница агентства.

Повторная вакцинация от новой коронавирусной инфекции для жителей Петербурга, привившихся более полугода назад, доступна с начала июля. Ее можно пройти в любом стационарном или мобильном пункте на территории города. Документы для предъявления остаются все те же: паспорт и СНИЛС. Запись также осуществляется по прежней схеме - по четырем доступным каналам: портал "Здоровье петербуржца", "Госуслуги", телефон 122 и кол-центры поликлиник.

Всего в Петербурге вакцинацию первым компонентом препарата прошли 1,5 млн человек и столько же - завершили цикл. В городе работает более 160 пунктов вакцинации.

По последним данным, в Петербурге выявили 587 399 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 561 707 человек, умерли 20 904. За последние сутки в городе выявили 1 380 случаев заражения.