Вторая фаза испытаний вакцины ФМБА от коронавируса продлится до конца года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Первая фаза испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России, "фактически завершилась". Второй этап, как ожидается, пройдет до конца года, сообщила журналистам в четверг глава ведомства Вероника Скворцова.

"По вакцине идут комбинированные первая и вторая фазы. Первая фаза фактически завершилась, начинается вторая фаза. Она точно будет идти несколько месяцев, по-видимому, до конца текущего года", - сказала она.

Препарат разработан на новой технологической платформе и нацелен на развитие клеточного иммунитета. В июне 2021 года были завершены доклинические исследования вакцины, в результате которых были доказаны ее безопасность, иммуногенность и защитный потенциал.