В Пермском крае планируется обеспечить бесплатным Wi-Fi порядка 30 туробъектов

ТАСС, 9 сентября. Бесплатный Wi-Fi в течение трех лет станет доступен в 30 туристических объектах Пермского края. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра по туризму и молодежной политике края Сергей Хорошутин.

"Буквально вчера мы направили перечень объектов, в зависимости от удаленности, сложности установок этих Wi-Fi точек, мы скорректируем по бюджету, сколько мы реально сможем. У нас список сейчас - около 30 объектов самых главных в регионе, которые мы бы хотели "покрыть". <…> Мы планируем ближайшие два-три года эту историю уже "закрыть", - сказал Хорошутин в кулуарах международного форума-выставки по туризму "Отдых Leisure - 2021".

В первую очередь, по его словам, планируется обеспечить Wi-Fi территорию Усьвинских каменных столбов и еще ряд локаций. "Это либо объекты активного посещения на природе, <…> либо места окончания и начала маршрутов, <…> это то место, в котором нужна связь", - добавил он.

Ранее сообщалось, что рост турпотока в Пермский край в 2021 году ожидается на уровне 10-20% - до 2,4 млн человек.