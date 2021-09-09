Мясо оленя, рыба и дикие ягоды могут стать символами гастрономического туризма на Чукотке

МОСКВА, 9 сентября. Блюда из мяса северных оленей, рыбы и арктических ягод могут дать старт развитию гастрономического туризма на Чукотке. Особенно это становится популярным после создания единой дальневосточной авиакомпании "Аврора", когда долететь в удаленный регион можно по сниженной стоимости, сообщил на посвященной проекту по развитию туризма в регионах России пресс-конференции в ТАСС губернатор округа Роман Копин.

"Округ очень многонациональный, у нас проживают около 60 национальностей, и 16 из них - относятся к КМНС (коренным малочисленным народам Севера - прим. ТАСС). Это формирует разнообразие национальных блюд и кулинарные традиции региона, в основе которых лежит арктическое разнообразие: северные олени, пресноводная морская рыба, дичь, растения и ягоды Чукотки - это те сильные позиции, которые мы можем развивать", - сказал Копин.

Губернатор добавил, что необходимость развития гастрономического туризма становится еще более актуальной после создания единой дальневосточной авиакомпании "Аврора", когда стоимость перелетов в округ была значительно снижена. "В прошлом году для нас стал "открыт" Владивосток, в этом - Иркутск, Петропавловск-Камчатский, и рост турпотока вызывает интерес к гастрономическому туризму в целом", - сказал губернатор Чукотки. Глава округа также отметил, что имеет смысл создать общий бренд продукции "Выращено в Арктике".