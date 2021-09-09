ВЦИОМ: в Крыму 77% жителей довольны своей жизнью

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что 77% жителей Крыма довольны своей жизнью и считают, что в регионе улучшились дороги, благоустройство населенных пунктов, стали более доступны детсады, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале ВЦИОМ.

"Три четверти жителей Крыма в целом довольны своей жизнью - 77%. Топ-3 сфер, в которых, по мнению большинства крымчан, улучшилась ситуация, следующие: состояние дорог (73%), благоустройство населенных пунктов (67%), доступность детских садов (58%)", - говорится в сообщении.

Подавляющее большинство жителей Крыма - 84% - положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 70% доверяют главе республики Крым Сергею Аксенову.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал журналистам, что в ходе опроса задавались довольно конкретные вопросы о разных областях жизни. "Это точно не касалось политики, международной жизни, а касалось повседневных вопросов, с которыми сталкивается каждый человек в своей жизни - вне зависимости от того, живет он в Крыму или каком-то другом замечательном месте", - уточнил он.

По словам Федорова, за последние два года в Крыму существенно улучшились дороги, повысилось благоустройство городов и поселков. "Легче стала ситуация с детскими садами, то есть с обеспеченностью местами в детских садах наших замечательных детей. Если говорить об ухудшении, то здесь главное - ситуация с питьевой водой. Наверное, здесь комментарии излишни: блокада и, соответственно, обострение потребности в альтернативных источниках, она очевидна всем. Но в целом, по большинству параметров, которые мы замеряем, ситуация либо стабильна, либо значительно улучшилась", - отметил гендиректор ВЦИОМ.

Инициативный опрос ВЦИОМ проведен 11-12 августа 2021 года. В опросе приняли участие 1 600 жителей Крыма и Севастополя в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. На данные опроса также могут повлиять формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ. В связи с чем проводился опрос не уточняется.