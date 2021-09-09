В Красноярском крае откроются аквапарки и игровые центры в ТЦ

КРАСНОЯРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Аквапарки и детские игровые центры в торговых центрах, закрытые ранее из-за пандемии коронавируса, возобновят работу, сообщил на прямой линии губернатор Красноярского края Александр Усс.

"Откроются аттракционы, откроются аквапарки и детские игровые комнаты в торговых центрах. Учитывая то, что указ вступает в силу на следующий день после его опубликования, с завтрашнего дня <...> появится возможность работать", - сказал Усс.

Ограничения были введены в конце июня - начале июля из-за третьей волны коронавируса. В Красноярском крае сохраняется масочный режим, ограничение работы заведений общепита в ночное время, количество зрителей на спортивных мероприятиях не должно превышать 1 тыс. человек.

По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в Красноярском крае зарегистрировано более 108 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 95,1 тыс. пациентов выздоровели, 5,3 тыс. человек умерли.