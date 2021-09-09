{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 11 млн россиян ведут дневник самонаблюдения после вакцинации от коронавируса

Хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили около 46 млн россиян, 39 млн из них привились уже двумя компонентами

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Более 11 млн человек в России заполнили дневник самонаблюдения на портале госуслуг после вакцинации против нового коронавируса, сообщил в четверг заместитель министр здравоохранения РФ Павел Пугачев.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Вовлечение пациента в слежение за своим здоровьем, в реагирование, в коммуникации с лечащим врачом, оно, безусловно, помогает не только пациенту, но и врачу, и системе здравоохранения. Мы видим, что пациенты готовы в это активно вовлекаться, потому что, когда мы запускали сервис по вакцинации на портале госуслуг, мы сделали дневник самонаблюдения. У нас более 11 млн человек этим воспользовались и рассказали врачам, дали обратную связь о том, как они себя чувствовали после вакцинации. Это совершенно свободно можно тиражировать на другие сферы", - сказал он на IV Форуме социальных инноваций регионов.

Пугачев добавил, что медицинскому сообщество важно видеть обратную связь от пациента, чтобы совершенствовать свою работу.

6 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса в РФ получили около 46 млн россиян, 39 млн из них привились уже двумя компонентами.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Захарова прокомментировала блокировку Twitter-аккаунта Евгения Попова
Официальный представитель МИД РФ отметила, что это является своего рода признанием и может показывать, что западные партнеры боятся его даже больше, чем экс-президента США Дональда Трампа, чья страница в этой соцсети была бессрочно заблокирована
Читать полностью