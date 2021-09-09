Более 11 млн россиян ведут дневник самонаблюдения после вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Более 11 млн человек в России заполнили дневник самонаблюдения на портале госуслуг после вакцинации против нового коронавируса, сообщил в четверг заместитель министр здравоохранения РФ Павел Пугачев.

"Вовлечение пациента в слежение за своим здоровьем, в реагирование, в коммуникации с лечащим врачом, оно, безусловно, помогает не только пациенту, но и врачу, и системе здравоохранения. Мы видим, что пациенты готовы в это активно вовлекаться, потому что, когда мы запускали сервис по вакцинации на портале госуслуг, мы сделали дневник самонаблюдения. У нас более 11 млн человек этим воспользовались и рассказали врачам, дали обратную связь о том, как они себя чувствовали после вакцинации. Это совершенно свободно можно тиражировать на другие сферы", - сказал он на IV Форуме социальных инноваций регионов.

Пугачев добавил, что медицинскому сообщество важно видеть обратную связь от пациента, чтобы совершенствовать свою работу.

6 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса в РФ получили около 46 млн россиян, 39 млн из них привились уже двумя компонентами.