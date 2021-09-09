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Пандемия COVID-19
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EMA заявило, что ему требуется больше данных по вакцине "Спутник V"

Агентству также необходимы дополнительные сведения о препарате Sinovac

ГААГА, 9 сентября. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) нуждается в большем объеме данных о российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил в четверг на брифинге глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

"Что касается вакцин "Спутник V" и Sinovac, то с компаниями ведутся достаточно продуктивные обсуждения, однако, похоже, должно быть направлено больше данных, прежде чем мы сможем добиться прогресса в последовательной экспертизе, - подчеркнул он. - Поэтому на данном этапе очень сложно получить понимание относительно временных рамок в процессе оценки этих двух вакцин".

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. На данный момент вакцина зарегистрирован в 70 странах с общим населением 4 млрд человек. Регулятор ЕС 4 марта сообщил о начале процедуры последовательной экспертизы "Спутник V".

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