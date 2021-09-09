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"Единая Россия" просит Путина присвоить звание "Город трудовой доблести" еще 11 городам

В список вошли Алдан, Воркута, Дзержинск, Кемерово, Кострома, Лысьва, Мончегорск, Оха, Ступино, Сызрань и Чита

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" попросила президента РФ Владимира Путина присвоить почетное звание "Город трудовой доблести" еще 11 городам. Соответствующее предложение секретарь генсовета единороссов, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак озвучил в четверг на заседании российского оргкомитета "Победа".

"Мы проделали всю необходимую работу, провели голосование с целью определения новых претендентов <...> Все предложенные города достойны почетного звания, "Единая Россия" просит вас поддержать предложение о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 11 городам", - заявил он.

Турчак уточнил, что в новом списке - города Алдан (Республика Саха - Якутия), Воркута (Республика Коми), Дзержинск (Нижегородская область), Кемерово, Кострома, Лысьва (Пермский край), Мончегорск (Мурманская область), Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Сызрань (Самарская область) и Чита.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурчак, Андрей АнатольевичРоссия
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