"Единая Россия" приведет в порядок воинские захоронения и мемориалы в регионах

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" приведет в порядок воинские захоронения и памятники труженикам тыла во всех городах, которым присвоено звание "Город трудовой доблести". Об этом заявил в четверг секретарь генсовета единороссов, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на заседании российского оргкомитета "Победа".

На заседании президент РФ Владимир Путин поручил "Единой России" взять на себя обязательство привести в порядок памятники в регионах, посвященные подвигам фронтовиков и тружеников тыла.

"Ваше поручение о приведении в порядок воинских захоронений, мемориалов городам, которым присвоено это высокое звание ["Город трудовой доблести"], будет выполнено, "Единая Россия" организует эту работу по всем регионам", - заверил секретарь генсовета партии.

Почетное звание "Город трудовой доблести" учреждено главой государства в марте прошлого года. Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Во время заседания оргкомитета "Победа" в июле 2020 года Путин поддержал идею присвоить звание 20 первым городам: Боровичам, Екатеринбургу, Иваново, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску, Ярославлю.

В четверг Турчак предложил присвоить звание "Город трудовой доблести" 11 городам, решением президента это почетное звание будут носить 12 населенных пунктов - Алдан (Якутия), Воркута (Республика Коми), Дзержинск (Нижегородская область), Кемерово, Кострома, Лысьва (Пермский край), Мончегорск (Мурманская область), Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Сызрань (Самарская область), Чита и Бологое (Ленинградская область).