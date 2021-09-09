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В Дагестане около 80% медработников прошли вакцинации от COVID-19

По последним данным, в республике с начала пандемии зарегистрированы 49 284 случая заражения

МАХАЧКАЛА, 9 сентября. /ТАСС/. Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли более 43 тыс. медицинских работников Дагестана, что составляет около 80% от общего числа медиков в регионе. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы министерства здравоохранения республики Зарина Агмадова.

"На сегодня в республике вакцинацию от коронавируса прошли 43 416 медицинских работников. Это составляет около 80% от общего числа медработников Дагестана", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что привить планируется 80% взрослого населения Дагестана, то есть 1 800 543 граждан старше 18 лет.

По последним данным, в республике с начала пандемии зарегистрированы 49 284 случая заражения коронавирусом (в том числе 157 - за последние сутки).

Теги
РоссияДагестанПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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