Школы будут работать 17 сентября во время выборов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пятница, 17 сентября, будет в школах рабочим днем. Учебные заведения, где будет невозможно развести потоки школьников и голосующих, проведут внешкольные занятия, заявил в четверг первый замминистра просвещения Александр Бугаев.

"17 числа, безусловно, школы будут работать, вопрос формы. Где школы не задействованы для проведения мероприятий, связанных с выборами, безусловно, обычный учебный день. Там, где в школах возможно развести потоки голосующих и обучающихся, то это никоим образом не должно сказываться, где это сделать невозможно - существует огромное количество мероприятий, которые будут организованы вне школы", - приводятся слова Бугаева в Telegram-канале Минпросвещения.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.