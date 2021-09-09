Власти регионов считают, что проведение фестивалей поможет продвигать гастротуризм в РФ

ТАСС, 9 сентября. Проведение тематических мероприятий и фестивалей, которые позволяют производителям российских регионов представлять и продавать свою продукцию, доступность блюд национальной кухни в ресторанах и кафе помогут развивать гастротуризм в субъектах РФ.

Так, в планах у властей Калужской области проведение фестиваля сыра и сельхоз-ярмарки "Калужская осень"; фестивали "Ложка и кружка" и "Его величество огурец" намерены провести в Смоленской области, а в Пермском крае для приготовления рекордно больших блюд приобрели сковороду на 2,5 тыс. порций и планируют организовать фестиваль барбекю, рассказали главы регионов и вице-губернаторы на пресс-конференции в ТАСС.

"В конце этой недели у нас состоится шестой уже по счету фестиваль сыра. <...> 17 сентября у нас начнет работу агропромышленная традиционная ярмарка, приглашаем всех фермеров, наших производителей овощей, фруктов. Это яркое событие, и хочу сказать, что экономический эффект от таких событий ощутим", - сообщил губернатор Владислав Шапша.

Фестиваль сыров откроется в Калуге 10 сентября в рамках областной агропромышленной выставки-ярмарки "Калужская осень-2021". По данным Агентства развития бизнеса Калужской области, мероприятие состоится в Калуге с 10 по 12 сентября на базе торгово-развлекательного центра "Гостиный двор". Планируется, что около 20 фермеров из региона, а также Московской и Воронежской областей представят более 100 видов продукции, в том числе твердые и мягкие сыры, а также сыры с различными видами плесени, травами и специями.

Вице-губернатор Смоленской области Алексей Стрельцов сообщил, что работа по развитию гастрономического туризма ведется в регионе с 2018 года. "Гастрономические фестивали являются мощным драйвером продвижения, поэтому хочу несколько фестивалей наших отметить. Это гастрономический фестиваль традиционный "Ложка и кружка", проходит он на территории историко-археологического природного музея заповедника "Гнездово", также у нас есть праздник Вяземского пряника в городе Вязьма. И отдельно хотел бы отметить праздник "Его величество огурец". <…> Мы проводили большую работу по поиску старинных рецептов, и результатом проделанной работы стал у нас в регионе гастрономический путеводитель, который мы назвали "Смоленская кулинария", он включает более 40 традиционных рецептов с описанием истории блюд", - сказал он, пояснив, что блюда смоленской кухни введены в меню ресторанов и кафе не только в регионе, но и за его пределами.

О том, что традиционные для жителей Пермского края шаньги, как и блюда коми-пермяцкой кухни, туристы могут найти в большинстве заведений общепита региона, рассказал губернатор Дмитрий Махонин. "Мы заказали на одном из наших оборонных предприятий сковороду из нержавеющей стали - на 2,5 тыс. порций она рассчитана - сейчас будем пытаться что-то приготовить для внесения нас в Книгу рекордов Гиннесса. <…> Как только ситуация с новой коронавирусной инфекцией будет позволять, мы будем в центре города использовать эту сковороду для того, чтобы наши жители и гости могли приобщаться к кухне Пермского края. <…> [Также планируется] ряд мероприятий, которые у нас в пандемию, к сожалению, не удалось провести, но эти деньги в следующем году тоже в нашем региональном бюджете заложены - это фестиваль барбекю на центральной площади города и еще ряд мероприятий", - сказал он.

О том, что проведение сельскохозяйственных ярмарок и гастрономическиих фестивалей стало традиционным для Архангельской области сообщил зампредседателя правительства региона Иван Дементьев. "Мы также используем традиционные методы, такие как сельскохозяйственные ярмарки и гастрономические фестивали, но хотел бы поделиться нашим конкурсом, который мы провели в прошлом году среди поваров и кондитеров и назвали его "Архимкухня". Смысл конкурса был в том, чтобы определить лучших рестораторов, поваров, кулинаров, которые используют нашу локальную продукцию и традиционные технологии приготовления. Здесь мы получили двойной эффект - сохранение технологий производства, популяризацию местной кухни и, в том числе, творчество применили наши конкурсанты - появилось несколько кулинарных новых блюд, которые сегодня включены в меню ресторанов города Архангельска", - поделился он.