CNN: Байден отменит право на отказ от вакцинации при регулярной сдаче теста на коронавирус

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден отменит послабление, которое позволяло госслужащим не прививаться от нового коронавируса при условии регулярного прохождения ими проверок на заражение инфекцией. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их данным, о новых мерах по продвижению вакцинации среди федеральных госслужащих американский лидер намерен объявить в четверг, подписав соответствующий указ. Аналогичные требования могут быть применены к сотрудникам частных компаний, предоставляющих на контрактной основе услуги федеральному правительству.

В конце июля текущего года Байден предписал всем федеральным госслужащим пройти вакцинацию от нового коронавируса. При этом сохранялась возможность отказа от вакцинации при условии ношения маски на работе вне зависимости от географического положения, соблюдения социальной дистанции и прохождения раз или два раза в неделю тестов на заражение.

Ранее сообщалось, что Байден в четверг представит новый план американской администрации, направленный на борьбу с распространением в стране штамма коронавируса "дельта" и увеличение числа вакцинированных. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент США представит "состоящую из шести частей стратегию", в которой изложит возможности для сотрудничества государственных структур с частным сектором в целях борьбы с распространением инфекции.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 40 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 652 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.