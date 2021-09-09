Нижегородская область будет сотрудничать в сфере автотуризма с четырьмя регионами

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Нижегородская область будет сотрудничать с Москвой, Татарстаном, Владимирской областью и Чувашией в сфере автомобильного туризма в рамках проекта создания федеральной автомобильной трассы М-12 "Москва - Казань". Соответствующее соглашение было подписано на международном форуме-выставке "Отдых Leisure 2021" в Москве, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"Трасса пройдет недалеко от популярных туристических мест региона - Большого Болдина, паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево - Саров", Выксы, которая активно развивается за счет промышленного туризма и современного искусства. Уверен, что соглашение с Москвой и другими регионами позволит не только обменяться опытом, но и реализовать совместные проекты в сфере туризма. Главным результатом этой работы должно стать создание новых рабочих мест в южных районах области", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Как отметил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, автотуризм считается одним из важнейших направлений внутреннего туризма, особенно для путешественников из Москвы, которые нередко выбирают Нижегородскую область для отдыха на выходные.

"Сейчас на машине жители Москвы могут добраться до Нижегородской области в среднем за пять часов, после строительства скоростной магистрали это время существенно сократится. С туристической отраслью регионов, с которыми мы сотрудничаем, нам предстоит проработать предложения, позволяющие заинтересовать туристов по пути следования", - приводит пресс-служба слова Яковлева.

Трасса М-12 является частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", в который также входят такие платные трассы как М-11 Москва - Санкт-Петербург, Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД, III и IV участки) и обход Тольятти. Дорога пройдет через Нижний Новгород и соединит Москву и Казань. В апреле президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что строящаяся автомобильная трасса из Москвы в Казань должна быть продлена до Екатеринбурга, а строительство всей трассы - завершено до 2024 года.