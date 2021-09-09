В Вологодской области отремонтируют дорогу к древнему Кирилло-Белозерскому монастырю

ВОЛОГДА, 9 сентября. /ТАСС/. Автодорогу, которая ведет к популярному у туристов Кирилло-Белозерскому музею-заповеднику, одному из крупнейших монастырей-крепостей средневековой Руси, отремонтируют в Вологодской области, сообщил в четверг начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта региона Андрей Накрошаев.

"Ремонт этой дороги завершит приведение в нормативное состояние проезда из западных районов области и западных регионов Северо-Запада к одной из самых известных достопримечательностей Вологодской области, жемчужине средневековой архитектуры - Кирилло-Белозерскому монастырю", - привела слова Накрошаева пресс-служба областного правительства.

Участок длиной почти в 13 км на трассе Воскресенье - Кириллов - Глушково приведут в порядок за два года по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги". Запланировано отремонтировать дорожное покрытие по новым национальным стандартам, укрепить обочины, восстановить автопавильон, установить дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение.

Помимо этого, в Вологодском районе области приступили к ремонту еще одной дороги в рамках нацпроекта - трассы Майский - Нагорское - Ермолово - Никулино. По словам Накрошаева, дорога очень важна для местных жителей, потому что здесь проходят школьные маршруты, находятся населенные пункты. "Прежде, чем провести работы по асфальтированию, необходимо выполнить дополнительные мероприятия по укреплению основания. Сейчас эти работы проводятся, работает тяжелая техника, делается дополнительная подушка из щебеночно-песчаной смеси. На этой дороге не везде ее ширина соответствует нормативам, поэтому в отдельных местах дорогу необходимо будет расширить, чтобы она соответствовала современным государственным стандартам", - сказал руководитель дорожного департамента.

Основанный в 1397 году Кирилло-Белозерский монастырь является крупнейшим монастырем-крепостью средневековой Руси, сохранившимся до наших времен. Стены и башни, построенные по образцу крепостных укреплений Троице-Сергиева монастыря, намного превосходят троицкие как по протяженности, так и по размерам и огневой мощи. Крепость, построенная по инициативе и на средства государя Алексея Михайловича, является вершиной средневекового фортификационного искусства. До наших дней прекрасно сохранилась историческая планировочная структура архитектурного ансамбля. Она состоит из 11 каменных церквей, колокольни, двух трапезных, двух больниц, жилых и хозяйственных построек, находящихся в окружении двойного кольца крепостных укреплений XVI и XVII веков. Архитектурный ансамбль включен в свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Ежегодно заповедник посещают более 300 тыс. туристов.