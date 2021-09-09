Во Владимире музейщики просят изменить проезжую часть для сохранения Золотых ворот

ВЛАДИМИР, 9 сентября. /ТАСС/. Руководство Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника и администрации Владимира обсуждают предварительный проект изменения автомобильного движения в центре города для сохранения памятника ЮНЕСКО, Золотых ворот XII века. Об этом сообщил журналистам в четверг генеральный директор музея-заповедника Сергей Рыбаков.

"У меня уже проходят очень серьезные переговоры о совместных действиях с городом, с властью города Владимира, потому что <...> хотелось бы в как можно ближайшей [перспективе] увести движение от Золотых ворот, и на этот счет уже есть предварительный проект, как эту улицу отвести для того, чтобы вибрационное воздействие, скажем, уменьшилось или исчезло. Вопрос должен быть решен через изменения проекта зоны охраны объектов ЮНЕСКО именно во Владимире. Сейчас мы над этим работаем, процесс бюрократический, довольно непростой", - сообщил Рыбаков.

Он уточнил, что речь идет о перестройке проезжей части для минимизации воздействия движения транспорта на Золотые ворота, которые расположены посреди дороги на оживленной улице города.

"Так исторически сложилось, что Золотые ворота стоят посередине проезжей части. Понятно, что до революции, когда преимущественно говорили о гужевом транспорте и о пешеходном движении, это не оказывало никакого воздействия, об этом просто никто не думал. В постсоветское время с появлением большего количества транспорта на центральной улице Владимира, мы видим, что, да, это действительно оказывает серьезное влияние. Оно, может быть, пока еще не настолько проявилось, что у нас от тряски разрушаются Золотые ворота, этого нет, но в перспективе это влияние серьезно", - добавил гендиректор музея-заповедника.

Ранее власти неоднократно поднимали вопрос о снижении вибрационного воздействия на белокаменные памятники ЮНЕСКО, расположенные в центре Владимира. Частично решить эту проблему позволило открытие в 2017 году Лыбедской магистрали стоимостью свыше 2 млрд рублей, через которую из исторической части города перенаправили транзитный транспорт. Также обсуждались перспективы закрытия автомобильного движения вблизи Золотых ворот.

Символ Владимира, Золотые ворота, - выдающийся памятник древнерусской архитектуры. Ворота построили в 1164 году при князе Андрее Боголюбском как главная боевая и проездная башня крепости. Из пяти внешних ворот крепости уцелели одни - Золотые. Здание представляет собой высокую башню, прорезанную 14-метровым сводом с арочной перемычкой посередине, оно расположено в исторической части города и разделяет транспортные потоки центральной улицы Владимира. Внутри ворот расположена действующая музейная экспозиция.