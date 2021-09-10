Опрос: к репетиторам обращались 49% россиян

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Почти половина россиян (49%) обращалась к услугам репетиторов. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Rambler&Сo, с которыми ознакомился ТАСС.

"Почти половина опрошенных россиян (49%) обращались к услугам репетиторов, среди них 35% делают это на постоянной основе, 10% - только перед поступлением детей в вузы, 4% - только перед экзаменами и олимпиадами. 42% ответили, что справляются без посторонней помощи, 9% планируют искать педагога в дальнейшем", - говорится в исследовании.

В компании уточнили, что 41% обращается к репетиторам, когда их ребенок учится в 9-11 классах. В то время как 31% при обучении детей в средней школе, еще 28% - в начальных классах.

Среди наиболее популярных предметов для занятий с репетитором респонденты назвали иностранные языки и математику (по 27%), русский язык (14%), физику (11%), химию (9%), обществознание и биологию (по 4%), историю (3%), литературу (1%).

По данным сервиса СберУслуги, 23% репетиторов размещают объявления по английскому, математике (23%) и русскому языку (19%).

Кроме того, 38% оценивают одно занятие не дороже 500 рублей, 21% - от 500 до 800 рублей, 13% - от 800 до 1 000 рублей, 15% - от 1 000 до 1 500 рублей и 13% - более 1 500 рублей.

Сервис оценил среднее занятие по русскому языку в 563 рубля, по математике - в 631 рубль, по английскому - в 659 рублей, а по физике - в 697 рублей. При этом стоимость занятия по подготовке к ЕГЭ по английскому языку составляет 943 рубля, а по физике - 881 рубля.

Уточняется, что 34% при выборе репетитора обращают внимание на отзывы учеников, 24% - на его стаж, 18% - цену, 9% - на возраст, по 6% обращают внимание на пол и наличие наград.

Об исследовании

Опрос проходил на портале "Рамблер" с 3 по 9 сентября 2021 года, охват составил почти 1 млн пользователей, среди которых 59% женщин и 41% мужчин.